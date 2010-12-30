Януковичу припомнили 3600 Фольксвагенов, ввезенных без пошлины

Член фракции «БЮТ-Батькивщина» Виктор ШВЕЦ направил депутатское обращение в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой проверить законность закупки 3600 специальных автомобилей для потребностей Министерства внутренних дел правительством Виктора ЯНУКОВИЧА в 2004 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, народный депутат напоминает, что данные автомобили были закуплены согласно постановлению Кабинета министров Украины от 3 апреля 2004 года № 210.

«В действительности, по завышенной цене были закуплены автомобили “Фольксваген Фаэтон” и “Фольксваген Туарег”, которые не были оснащены специальным оборудованием, что давало бы основания считать эти автомобили специальными, и в связи с этим их приобретение обусловливалось бы потребностями Министерства внутренних дел Украины», - отмечает в своем обращении В.ШВЕЦ.

По его словам, указанные VIP-автомобілі были ввезены на таможенную территорию Украины без уплаты налогов и сборов. Кроме того, по информации В.ШВЕЦА, на период закупки автомобилей МВД было полностью обеспечено необходимыми транспортными средствами.

«При таких обстоятельствах бесплатный ввоз в Украину престижных VIP-автомобілів и в таком объеме не был и не мог быть вызван потребностями Министерства внутренних дел. Вполне очевидно, что завышенная стоимость автомобилей и их бесплатный ввоз в Украину не мог не повлечь убытков государственному бюджету Украины», - отмечает народный депутат.

Кроме того, по его мнению, приобретение в таких условиях действующей на то время властью огромного количества VIP-автомобілів якобы для потребностей Министерства внутренних дел «не могло быть случайностью, а было вызвано потребностью лояльного отношения работников правоохранительных органов к власти и ее руководителям». «В частности, к Виктору ЯНУКОВИЧУ, который тогда занимал должность премьер-министра Украины и был кандидатом в президенты Украины на президентских выборах 2004 года», - обращает внимание в своем обращении В.ШВЕЦ.

«В связи с этим прошу провести тщательную проверку законности принятия Кабинетом министров Украины постановления № 210 «для служебного пользования» от 3 апреля 2004 года о закупке специальных автомобилей для потребностей Министерства внутренних дел», - говорится в обращении.

Народный депутат также просит при наличии законных оснований принять меры прокурорского реагирования и привлечь виновных лиц к ответственности.