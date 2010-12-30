Сегодня Корнийчука снова попробуют оставить за решеткой

30 декабря в 12.00 начнется заседание Печерского районного суда г. Киева по поводу избрания меры пресечения для лидера Украинской социал-демократической партии, экс-первого заместителя министра юстиции Украины Евгения КОРНИЙЧУКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСДП, заседание будет проходить по адресу: г. Киев, ул. Гайцана 4, тел. 235-32-78.

За дополнительной информацией представители СМИ могут обращаться к руководителю пресс-службы УСДП Кристине ШАНДРЕНКО (097) 100-22-70, (066) 497-02-06.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины 22 декабря возбудила уголовное дело простив Е.КОРНИЙЧУКА.

В пресс-службе ГПУ сообщили, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

Е.КОРНИЙЧУК был задержан 22 декабря и помещен в Подольский изолятор временного содержания.

Вместе с тем Печерский районный суд Киева отказал Генпрокуратуре Украины в избрании меры пресечения в виде ареста до двух месяцев для Е.КОРНИЙЧУКА, продлив ему срок задержания с трех до 10 суток.