Оргкомитет Майдана-2 в полном составе идет в милицию

Завтра в 12.00 представители оргкомитета Майдана-2 (штаб лидера гражданского движения “Общее дело” Александра ДАНИЛЮКА) в полном составе явятся к следственному управлению ГУ МВД в г. Киеве (ул. Владимирская, 15, вход со стороны памятника княгине Ольге).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе движения “Общее дело”, они считают, что массовые репрессии, которые начались относительно участников акции протеста, имеют исключительно политический характер и проводятся с целью деморализации активной части общества, способной к самоорганизации и акциям гражданского неповиновения.

Активисты убеждены, что во время Майдана-2 они реализовывали свое конституционное право на свободу мирных собраний и не совершали при этом никаких правонарушений. Они готовы встретиться с представителями следствия и предоставить все необходимые объяснения.

Брифинг для прессы начнется в 11.50.

Как сообщал УНИАН, двум участникам акции протеста предпринимателей на Майдане Независимости против Налогового кодекса судами избраны меры пресечения в виде ареста и подписки о невыезде.

Как отметили в киевской милиции, оба задержанных обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 194 (преднамеренное повреждение чужого имущества) и 293 (грубое групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины.