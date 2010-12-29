Корнийчука привезли из СИЗО на допрос в Генпрокуратуру

Бывшего первого заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА привезли из следственного изолятора в Генеральную прокуратуру на допрос.

Как передает корреспондент УНИАН, его привезли в 12.00 специальным автомобилем.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины 22 декабря возбудила уголовное дело в отношении Е.КОРНИЙЧУКА.

В пресс-службе ГПУ сообщили, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия). Е.КОРНИЙЧУК был задержан 22 декабря по подозрению в осуществлении указанного преступления в порядке, предусмотренном ст. 115 УПК Украины.

Вместе с тем Печерский районный суд Киева отказал Генпрокуратуре Украины в избрании меры пресечения в виде ареста до двух месяцев для Е.КОРНИЙЧУКА, продлив ему срок задержания с трех до 10 суток.