Януковича назвали самым успешным политиком года (опрос)

Согласно опросу экспертов самым успешным политиком года стал Президент Виктор ЯНУКОВИЧ. Об этом свидетельствуют результаты проведенного фондом “Демократические инициативы” им. Илька Кучерива опроса “Итоги 2010 года: оценки экспертов”, обнародованные сегодня на пресс-конференции в Киеве. Наименее успешными политиками участники исследования считают лидера партии “Батькивщина” Юлию ТИМОШЕНКО и вице-премьер-министра, лидера партии “Сильная Украина” Сергея ТИГИПКО.

Экспертный опрос проводился 15-23 декабря. Всего методом анкетирования было опрошено 45 экспертов.