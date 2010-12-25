Янукович: следователи предлагали взять Тимошенко под стражу

На коллегии Генеральной прокуратуры следователи, ведущие дело экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, предлагали взять ее под стражу, но генеральный прокурор Виктор ПШОНКА высказался против.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью телеканалам “Интер”, ICTV и “Украина”, которое было обнародовано 24 декабря.

«Кстати, мне стал известным такой факт, что нынешний генеральный прокурор принял решение о взятии ТИМОШЕНКО на подписку о невыезде коллегиально, а не лично. Он собрал коллегию Генеральной прокуратуры. Попросил следователей изложить суть, материалы предварительной проверки. Они изложили, и следователи предложили подать эти материалы в суд для получения согласия на задержание», - рассказал глава государства.

Дальше, по его словам, в ходе обсуждения на коллегии была точка зрения, в том числе генерального прокурора, – не идти на этот шаг, а взять лишь подписку. «И создать условия, чтобы у Юлии Владимировны была возможность использовать все существующие возможности защиты, то есть не брать под стражу. И следователям было дано такое указание», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он заверил, что не знает обстоятельств этого дела, представляющих тайну следствия.

«Но во время каждой встречи с генеральным прокурором я один и тот же вопрос ставлю: имейте в виду, что если вы допустите какую-то ошибку, которая дискредитирует в целом власть, вы пострадаете первыми. И решение будет жестче всего в отношении вас. Поэтому каждую букву, запятую, точку – все смотреть, чтобы было в рамках закона», - подчеркнул Президент.