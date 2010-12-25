Янукович: кое-кого нужно будет в правительстве заменить

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о возможности дальнейших кадровых решений в правительственных структурах, ответственных за проведение налоговой реформы.

Об этом он заявил в интервью телеканалам “Интер”, ICTV и “Украина”.

“То, что мы во время реформ не гарантированы от ошибок, - я к этому вопросу отношусь естественно”, - отметил глава государства.

На уточняющий вопрос, как быть с высокопоставленными должностными лицами, которые эти ошибки допускают, В.ЯНУКОВИЧ ответил: «Я скажу так: мысли такие были. И они у меня сегодня остались, что кое-кого нужно будет в правительстве заменить в этом блоке, который занимался конкретно налоговой реформой».

По словам Президента, «эту ответственность уже почувствовали авторы и исполнители налоговой реформы: «и Налоговая администрация, и Министерство финансов, и вице-премьер-министр ТИГИПКО, и премьер-министр АЗАРОВ».