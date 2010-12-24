Янукович регулярно встречается с оппозиционными политиками

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что регулярно встречается со всеми украинскими оппозиционными политиками, кроме лидера “Батьківщини” Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом глава государства сказал в интервью телеканала «1+1», которое будет обнародовано в эфире программы «ТСН - неделя» в 19.30 в воскресенье, 26 декабря.

«Со всеми, кроме ТИМОШЕНКО», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отвечая на вопрос, с какими украинскими оппозиционными политиками он регулярно встречается.

При этом Президент отметил, что эти представители оппозиции не говорят публично о таких контактах с ним.

«Если нужна будет публичная дискуссия, или будут такие требования, я готов в любое время, с любой политической силой провести такие дискуссии», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.