В украинской библиотеке в Москве было 5 книг из запрещенного списка

Книги из Библиотеки украинской литературы в Москве изъяты в рамках уголовного дела по факту распространения экстремистской литературы.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Российской Федерации Владимир ЕЛЬЧЕНКО после посещения библиотеки.

«Библиотека работает в нормальном режиме, она не закрывалась и не прекращала свою работу, но понятно, что психологическое состояние директора и сотрудников не очень праздничное», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

Он отметил, что по словам директора, уголовное дело было возбуждено и именно на этом основании была изъята литература.

Посол отметил, что директор и коллектив библиотеки за три года работы создали прекрасные условия для деятельности заведения, что способствовало увеличению количества посетителей.

«Директор и другие сотрудники очень переживают, чтобы такая ситуация не привела к досадным последствиям. Я не говорю о закрытии библиотеки. Об этом не идет речь. Но понятно, что определенное время эта проверка будет продолжаться, и это будет нервировать персонал», - добавил он.

В.ЕЛЬЧЕНКО объяснил, что Министерство юстиции России отвечает за распространение в библиотеках литературы, которая нарушает законодательство страны и подпадает под закон «О противодействии экстремистской деятельности». Посол отметил, что персонал библиотеки тщательным образом изучал списки запрещенной литературы, которые рассылаются уже несколько лет, чтобы издания из списка не попали на книжные полки.

«То есть формального основания, чтобы сказать, что в Библиотеке украинской литературы были книги, которые входят в экстремистский список, нет», - заверил он.

В то же время, посол подтвердил, что по данным органов, осуществляющих проверки, в этой библиотеке находились 5 книг, которые действительно внесены в список экстремистской литературы, однако их уже довольно давно кто-то забрал.

«Создается впечатление, что именно тот человек, который эти книги увидел, взял их почитать, не вернул их назад, а наоборот - спровоцировал всю эту историю. Почему это происходит именно сейчас, непонятно», - сказал посол.

Он отметил, что сейчас соответствующие органы выясняют, какие именно книги хранились когда-то в библиотеке.

«Я думаю, что речь идет о некоторых изданиях начала 90-х годов – которые находятся в отделе исторической литературы. Могу предположить, что в этих изданиях рассказывается об истории освободительных движений в Украине», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

По его мнению, если в этих книгах действительно есть упоминание об организациях, которые считаются в России экстремистскими, то это все история, и никто не говорит об их деятельности сегодня и тем более на территории РФ.

«Нужно подождать, и в этой ситуации тщательным образом разобраться. Мы работаем над этим», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря отдел борьбы с экстремизмом МВД России изъял из Библиотеки украинской литературы в Москве более 50 книг для проведения психолого-лингвистической экспертизы. Сотрудники милиции в электронном каталоге набрали слово «национализм» и изъяли все издания, в которых было обнаружено это слово. Это, в частности, книги о митрополите Андрее Шептицком, об ОУН-УПА, о деятельности движения «Пора», а также экземпляры газет «Нація і держава», «Шлях перемоги», «Українське слово». В список также попало издание «Национальная безопасность Украины» и тому подобное.