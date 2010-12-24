Янукович-младший прокомментировал назначение Арбузова

Депутат-«регионал», сын Януковича Виктор в интервью «5 каналу» прокомментировал назначение Сергея Арбузова главою Нацбанка Украины.

Янукович В. В., в частности сказал: «Очень серьезные специалисты решили, что он заслуживает и у него достаточно компетентности, чтоб занимать этот пост. Это не безосновательно. Для меня это знакомый человек».

На вопрос журналиста, откуда он знает Арбузова, президентский сын ответил коротко: «С Донецка».

На вопрос «Это друг вашего брата?» Янукович-младший дал такой ответ: «Он знакомый. Друг вообще понятие очень для меня сложное. Поживем, увидим, насколько друг».

Обком