Студенты Могилянки придут пикетировать Табачника

Сегодня, 23 декабря, в 13.00 на пл. Победы запланировано начало акции протеста студентов Национального университета “Киево-Могилянская академия” против усиления давления на университет государства в лице Министерства образования и науки.

Об этом УНИАН сообщила инициативная группа студентов НаУКМА.

Форма акции: подход к зданию министерства, полумолчаливый пикет - одновременное произнесение пяти фраз, включая приветствие и прощание, с перерывами между фразами по 3 минуты («Добрый день», «Чего вам от нас нужно?», «Прекратите давление на Могилянку», «Могилянке - автономию», «Мы не прощаемся»), - и движение обратно к месту начала мероприятия. О своем протесте планируют заявить около двух сотен студентов НаУКМА, сообщают инициаторы акции.

Акция запланирована как экстренный ответ студентов на последние события - в первую очередь: вынуждение университета отказаться от проверки знаний абитуриентов на английском языке; попытки заставить университет исключить из разработанного проекта Устава положения, в частности, о РhD (доктор философии) программах, а также о свободном посещении студентами лекций. Это попытки проявляются в отказе МОН утверждать проект Устава академии без внесения в него указанных изменений.

В организации и проведении мероприятия не принимали участие органы администрации университета, оно инициировано и организовано отдельными студентами, отмечает инициативная группа.