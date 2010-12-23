БЮТ-Батькивщина и НУ-НС снова хлопнули дверью ВР

Фракции «БЮТ-Батькивщина» и НУ-НС покинули сессионный зал Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим народный депутат Андрей ПАВЛОВСКИЙ (фракция «БЮТ-Батькивщина») заявил, что в проекте государственного бюджета на 2011 год размеры социальных стандартов «существенно снижены».

Он отметил, что никакие предложения от оппозиции, направленные на повышение социальных стандартов «и выполнение предвыборных обещаний власти», «позорно не учтены». По словам депутата, «правительством сокращены расходы на инвалидов, на материальную помощь, на производство протезов». «Это бюджет бедности, ухудшения жизни», - отметил А.ПАВЛОВСКИЙ и добавил: «Поэтому наша фракция «БЮТ-Батькивщина» в этом антисоциальном фарсе, в позоре и ухудшении жизни людей принимать участия не будет».

В свою очередь народный депутат Павел ЖЕБРИВСКИЙ (фракция НУ-НС) отметил, что вчерашняя информация Генеральной прокуратуры о событиях 16 декабря в Верховной Раде - «это фарс». По его словам, фактически были «обвинены те, кого избили. Это фарс и это надругательство. К сожалению, Генеральная прокуратура становится не Генеральной прокуратурой Украины, а Генпрокуратурой Партии регионов», - подчеркнул П.ЖЕБРИВСКИЙ.

Он заявил: «Мы с этим мириться не можем, и пока не будет переквалифицировано дело, мы будем требовать от Генпрокуратуры выполнять свои полномочия».

Говоря о проекте бюджета на 2011 год, П.ЖЕБРИВСКИЙ отметил, что «такого постыдного набора документов, которые есть в этом бюджете, можно было ожидать».

Он отметил, что расходная часть бюджета - «это что-то постыдное: кому захотел Президент, тому и дал». По словам депутата, нынешний проект бюджета – это «компиляция каких-то прихотей высокопоставленных лиц».

П.ЖЕБРИВСКИЙ подчеркнул, что кандидат на должность главы НБУ Сергей АРБУЗОВ - «молодой человек. Пусть учится и пусть пока акции продаст, потому что это противоречит тому, что председатель НБУ не имеет права владеть акциями». Он отметил, что, «учитывая нивелирование роли парламентаризма, фракция НУ-НС полноценного участия в заседании Верховной Рады принимать не может».

В сессионном зале, на местах членов фракции «БЮТ-Батькивщина» размещены плакаты с надписями: «Прекратите политические репрессии!», «Руки прочь от Тимошенко!», «Народу – новые налоги! Олигархам – новые миллиарды!».

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН предложил снять эти плакаты, поскольку это является нарушением регламента. По его словам, в зале парламента не может размещаться «все, что не относится к законотворчеству».