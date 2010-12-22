Генпрокуратура уверяет, что Луценко «чтивом» обеспечила

18:24, 22 декабря 2010
Политика
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И его водителя - тоже

Генеральная прокуратура Украины предоставила бывшему министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО материалы возбужденного в отношении него уголовного дела для ознакомления.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Также материалы для ознакомления предоставлены еще одному обвиняемому по этому уголовному делу – бывшему сотруднику МВД Леониду ПРИСТУПЛЮКУ.

“В связи с заявленными ходатайствами обвиняемым Юрию ЛУЦЕНКО и Леониду ПРИСТУПЛЮКУ предоставлены материалы дела для ознакомления”, - говорится, в частности, в сообщении ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины завершило досудебное следствие по уголовному делу по обвинению Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ПРИСТУПЛЮКА.

Ю.ЛУЦЕНКО обвиняется в завладении по предварительному сговору с Л.ПРИСТУПЛЮКОМ путем злоупотребления служебным положением государственными средствами на сумму свыше 238 тыс. грн. и в превышении служебных полномочий, в результате чего государству нанесен материальный ущерб на сумму более 130 тыс. грн. В частности, уголовное дело касается устройства на работу и присвоения званий бывшему водителю Ю.ЛУЦЕНКО Л.ПРИСТУПЛЮКУ.

На днях ГПУ заявила, что Ю.ЛУЦЕНКО отказывается знакомиться с материалами уголовного дела.

В свою очередь Ю.ЛУЦЕНКО опроверг это, заявив, что регулярно является в Следственное управление Генеральной прокуратуры, “в том числе и после предъявления мне обвинения 13 декабря».

Сегодня, 22 декабря, Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что ему выдали для ознакомления только первый том из 23 томов его уголовного дела.

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