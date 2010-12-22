Правозащитники заявляют о двойных стандартах власти

Выборочные криминальные преследования являются признаком недемократической власти, заявляют Украинский Хельсинский союз по правам человека и Харьковская правозащитная группа.

Как отмечается в переданном УНИАН совместном заявлении правозащитников, «2010 год отметился активизацией громких криминальных преследований за преступления, совершенные с использованием должностного положения. Украинский Хельсинский союз по правам человека и Харьковская правозащитная группа могли бы приветствовать попытку власти бороться с коррупцией, злоупотреблениями и безнаказанностью среди представителей государственного аппарата. Но у нас вызывает обеспокоенность тот факт, что криминальные преследования касаются исключительно представителей оппозиционных политических сил. Речь идет о возбужденных уголовных делах против Юлии ТИМОШЕНКО, Богдана ДАНИЛИШИНА, Юрия ЛУЦЕНКО и других».

В то же время, отмечают правозащитники, «при аналогичных обстоятельствах уголовные дела в отношении представителей действующей власти не возбуждаются. По некоторым делам представителям оппозиции инкриминируются действия, которые сейчас безнаказанно совершают представители действующей власти. Например, в одном деле инкриминируется невозвращение залога, который был внесен во время приватизации Одесского припортового завода, хотя этот залог не возвращен до сегодняшнего времени, за что несут ответственность должностные лица, сейчас занимающие должность».

По убеждению авторов заявления, «при укорененной культуре произвола и злоупотреблений, игнорирования закона и ручного управления, присущей государственной власти на протяжении многих лет, выборочное криминальное преследование исключительно представителей оппозиции является фактически использованием криминального судопроизводства для политических целей. Такая практика противоречит демократическим ценностям, основанным на равенстве всех перед законом, и подрывает фундаменты криминального судопроизводства».

Особенно нелицеприятно это выглядит на фоне безнаказанного избиения оппозиционных народных депутатов в парламенте и попытки власти заблокировать работу организаций оппозиционных политических партий.

Выборочное применение законодательства является характерным инструментом недемократических режимов, отмечают Украинский Хельсинский союз по правам человека и Харьковская правозащитная группа. Боясь поражения при честной политической конкуренции и политической свободе, власть в таких странах устраняет оппозиционеров с помощью криминального преследования. Это можно сравнить с выборочной подачей новостей, когда кто-то решает, какие новости распространять, а какие нет, что в конечном случае приводит к отсутствию полной информации и искажению представления об общественных процессах.

Более того, когда представители политической силы, получившие власть, на каждом шагу безнаказанно творят беззаконие, а их политические оппоненты подвергаются за такие же действия криминальным преследованиям, это устанавливает диктатуру силы. Это также подрывает любую веру общества в честность власти и ее приверженность идеям верховенства права, убеждены правозащитники.

Они заявляют, что, к сожалению, в Украине нельзя надеяться на то, что суды станут на пути манипуляции криминальным процессом. Поскольку судебная реформа, проведенная в этом году, установила существенную зависимость судей от политиков. Фактически, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и большинство в парламенте, которое сейчас относится к одной политической силе, через Высший совет юстиции имеют возможность влиять на судей. Этот орган власти играет ключевую роль в назначении и увольнении судей, привлечении их к дисциплинарной ответственности. Генеральный прокурор Виктор ПШОНКА сразу после назначения заявил, что выполнит любой приказ Президента. Его дальнейшие высказывания четко показывают его полную зависимость от Президента. Председателем Высшего суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел назначен член Партии регионов, а его заместителем – брат генерального прокурора (Николай ПШОНКА – УНИАН). Все это порождает обоснованные сомнения, что судебный процесс по этим политическим делам состоится с соблюдением стандартов права на справедливый суд».

Президент постоянно утверждает, что его целью является построение демократического государства европейского образца. Лучшим доказательством этого утверждения было бы прекращение преследования политической оппозиции под маской борьбы со злоупотреблениями, считают правозащитники.

Украинский Хельсинский союз по правам человека и Харьковская правозащитная группа призывают отказаться от выборочного криминального преследования и резкого сужения политической свободы в стране, подчеркивается в заявлении.