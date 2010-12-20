Тимошенко предупредила Януковича, что в больнице прятаться не будет

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что не боится репрессий, и уголовное преследование не заставит ее прекратить свою оппозиционную деятельность.

Как сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала сегодня перед допросом в Главном управлении Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел

"Я хочу персонально обратиться к Виктору ЯНУКОВИЧУ. Я знаю, что у вас сегодня безграничная власть... Но именно главное, что я хочу вам сказать: ни люди, которые сегодня пришли сюда, ни миллионы людей, которые поняли, кто вы, не боятся вас", - заявила, в частности, Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батькивщина" подчеркнула, что у нее также нет никакого страха. "Страшно вам. И вы от этого страха сегодня бьете людей, убиваете их, унижаете, бросаете в тюрьмы. Это вам не поможет", - убеждена она.

"Я не буду прятаться в больнице, я не буду никуда ехать из Украины. Украина – это моя земля, вы же из Украины уедете рано или поздно. Я буду делать все, что от меня зависит, чтобы мафия при власти как можно скорее оставила в покое Украину. В этом я вижу смысл своей жизни", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.