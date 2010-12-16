У Северинсен есть версия, почему «дело Тимошенко» открыли именно сейчас

Бывший содокладчик ПАСЕ по Украине Ханне СЕВЕРИНСЕН призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА прекратить уголовное преследование своих оппонентов.

Об этом Х.СЕВЕРИНСЕН заявила в комментарии УНИАН в связи с возбуждением уголовного дела против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

"С прискорбием я узнала, что украинская власть возбудила уголовное дело против оппозиционного лидера, бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, и что ей в этой связи было запрещено выезжать из Киева накануне саммита Европейской Народной Партии, который проходит в Брюсселе", - сказала Х.СЕВЕРИНСЕН.

По ее мнению, такие методы, которые использует украинская власть с целью не допустить участия оппозиционного политика в важных международных событиях, являются антидемократическими, антиевропейскими.

"Я осуждаю такую практику и подчеркиваю, что, поскольку Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ неоднократно oбещал придерживаться европейских стандартов, я призываю его вернуться в правовое демократическое поле и прекратить преследование политических оппонентов", - подчеркнула Х.СЕВЕРИНСЕН.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба Генпрокуратуры Украины сегодня заявила, что следователи ведомства возбудили уголовное дело в отношении Ю.ТИМОШЕНКО.

В Генпрокуратуре сообщили, что ей предъявлены обвинения на основании ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

«ТИМОШЕНКО находится на подписке о невыезде. Обвинения ей не предъявлены, и она находится в статусе подозреваемого», - заявили в Генпрокуратуре.

Указанная статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.