Нардеп говорит, что Кабмин устроит для селян блокадный Сталинград

Народный депутат Украины из фракции «БЮТ-Батьківщина» Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ предлагает предусмотреть в проекте государственного бюджета на 2011 год дотации предприятиям агропромышленного комплекса в размере 2 млрд. грн.

Об этом сказано в переданном УНИАН заявлении депутата.

«Проект государственного бюджета на 2011 год устроит для селян блокадный Сталинград и, если сейчас финансирование не увеличить, то в блокадный Сталинград может превратиться и вся Украина», - считает Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Прежде всего, он указал на неоправданно низкие бюджетные расходы, предусмотренные для дотаций животноводства и растениеводства, в размере 100 млн. грн.

«Еще два месяца назад премьер пообещал стимулировать животноводство, увеличить производство мяса и молока. Однако такие мизерные дотации уж никак не будут стимулировать эту отрасль. Наоборот – молоко, которое и так подорожало почти в два раза, еще больше увеличится в цене и станет роскошью для большинства людей. О мясе люди вообще забудут. Поэтому эту статью расходов необходимо увеличивать в 20 раз - до 2 миллиардов гривен», - считает Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Также депутат отметил, что проект госбюджета-2011 не мотивирует и отечественного производителя сельскохозяйственной техники.

«Украинским фермерам выгодней покупать белорусские или даже китайские тракторы, чем украинские. Поэтому финансирование частичной компенсации стоимости отечественной сельскохозяйственной техники нужно увеличивать как минимум на 60 миллионов гривен. Это позволит приобрести 500 комбайнов, что сбережет, по крайней мере, 150 тыс. тонн зерновых и даст возможность обеспечить работой 3 тыс. людей. Для села это колоссальные цифры», - заявил депутат.

Кроме того, Д.ВЕТВИЦКИЙ отметил, что будущее села - за обслуживающими кооперативами, однако правительство этого «в упор не видит».

«Объединившись в кооперативы, люди могут предоставлять довольно широкий спектр услуг и вместе зарабатывать деньги. По одиночке же это сделать очень сложно. Именно поэтому обслуживающие кооперативы как трудовая ячейка – будущее украинского села. И в это будущее нужно вкладывать деньги. Но не те смешные 5 миллионов, которые с барского плеча предлагает селянам Кабмин. Финансирование нужно увеличить как минимум до 100 млн. Соответствующее предложение я уже внес на рассмотрение Верховной Рады, и буду отстаивать эти цифры во время принятия бюджета 2011 во втором чтении», - заявил Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря ВР приняла проект государственного бюджета на 2011 год в первом чтении.

Согласно утвержденной ВР процедуре рассмотрения проекта бюджета, народные депутаты, комитеты и фракции должны до 19 декабря представить предложения к нему.

Представление проекта бюджета на рассмотрение Верховной Радой во втором чтении запланировано на 22 декабря 2010 года.

В постановлении ВР предусмотрено, что бюджет во втором чтении и в целом должен быть принят до 24 декабря 2010 года.