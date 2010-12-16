Депутат ЕП считает "очень печальной" историю с задержанием Найема

Депутат Европарламента, сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества ЕС - Украина Павел КОВАЛЬ считает “очень печальной” историю с задержанием журналиста Мустафы НАЙЕМА киевской милицией.

Об этом он заявил в комментарии собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

“История выглядит очень печальной для меня, поскольку я лично считаю Украину многокультурной страной”, - сказал П.КОВАЛЬ.

“Если это было сделано на основании внешнего вида М.НАЙЕМА, тогда мы можем лишь выразить сожаление и надеяться, что такого не случится в будущем”, - сказал П.КОВАЛЬ.

Он также выразил убеждение в том, что Украине не нужны такие истории.

Как сообщал УНИАН, М.НАЙЕМА задержали сотрудники спецподразделения милиции "Беркут" 13 октября. По данным ведущей “5 канала” Татьяны ДАНИЛЕНКО, журналиста задержали около 21.30 возле здания редакции телеканала.

"Подъехали на машине "Беркута". Не представившись, попросили выйти из машины (журналист находился в машине Т.ДАНИЛЕНКО). Мустафа вышел. Попросили предъявить документы. Стали грубили. Мустафа предъявил документы, но они сказали, что "они не увидели", - сообщила Т.ДАНИЛЕНКО. "Они его задержали силой, объяснив это тем, что он "Лицо кавказской национальности" и повели в Подольское райуправление... ", - заявила Т.ДАНИЛЕНКО.

Со своей стороны, начальник пресс-службы киевской милиции Владимир ПОЛИЩУК сообщил, что милиционер задержал журналиста из-за отказа предъявить документы.

Руководитель Центра связей с общественностью киевской милиции В.ПОЛИЩУК заявил, что задержание граждан для проверки документов без предоставления объяснений является нормальной практикой работы милиции.