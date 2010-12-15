Янукович отказался зайти в музей советской оккупации в Риге

В ходе подготовки визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Латвийскую Республику украинская сторона отказалась от посещения главой государства музея советской оккупации.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в латвийских дипломатических кругах.

По словам собеседника агентства, в связи с этим программа официального визита была сокращена до одного дня, хотя планировалась, как двухдневная.

В то же время указанный музей посетил министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО.

«Несмотря на однодневное пребывание Президента Украины в Риге, программа визита была выполнена в полном объеме», - отметил дипломат.

Как сообщал УНИАН, по предварительной программе визит Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА в Латвийскую Республику планировался как двухдневный – 15-16 декабря – и имел статус государственного.