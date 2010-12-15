Коломойский: я, наверное, единственный, кому не звонили перед конгрессом ФФУ

Делегат XII Конгресса Федерации футбола Украины, бизнесмен Игорь КОЛОМОЙСКИЙ уверен, что УЕФА применила бы серьезные санкции по отношению к украинской Федерации футбола в случае проведения Конгресса ФФУ с нарушением регламентных норм.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в Киеве.

И.КОЛОМОЙСКИЙ сказал, что не разочарован тем, как прошло сегодняшнее заседание. «Я считаю, что все произошло в рамках процедуры и устава. Хуже было бы, если бы все произошло в «лучших» рейдерских традициях, и тогда бы через 48 часов нам УЕФА бы рассказало о том, где мы находимся на самом деле», - сказал он.

И.КОЛОМОЙСКИЙ уверен, что президент ФФУ Григорий СУРКИС уйдет в отставку в случае выражения ему недоверия. «Он не боится отставки. Только надо, чтоб голосовали люди, на которых не давят, не угрожают, не заставляют. Будем включаться, будем делать контрдавление», – сказал бизнесмен.

При этом он отметил, что “перед этим Конгрессом я, наверное, единственный, кому не звонили и ничего не говорили».

«Мне никто не угрожал и не говорил, что у меня что-то заберут, если я буду голосовать за СУРКИСА», - добавил он.

Отвечая на вопрос, будут ли собираться доказательства давления на делегатов Конгресса ФФУ, И.КОЛОМОЙСКИЙ сказал, что «будет все собираться, вы же понимаете, что это все непросто. Надо людям обеспечить защиту, оградить их, чтоб у них ничего не отняли, за ними стоят семьи, дети».

Также он отметил, что «Г.СУРКИС сегодня все сделал, чтобы у Украины не было проблем. Потому что сегодня четкая была позиция УЕФА и ФИФА, что если будет проведен Конгресс с нарушениями, то санкции последовали бы незамедлительно. Я оцениваю это часов в 48, ну максимум 72». Отвечая на вопрос, какими именно могли бы быть санкции международных футбольных организаций, И.КОЛОМОЙСКИЙ сказал, что это временное приостановление членства в УЕФА и ФИФА, снятие украинских клубов с участия в европейских кубках до устранения всех недостатков и восстановления статуса-кво.

«Страна готовится к Евро-2012. УЕФА и ФИФА очень тщательно следит за странами, в которых будут проводиться такие крупные соревнования. Для них очень большой удар, если это все будет проведено на не надлежащем уровне. То есть, мы находимся под постоянным мониторингом», - отметил И.КОЛОМОЙСКИЙ.

Отвечая на вопрос, не приехали ли представители УЕФА и ФИФА поддержать лично Г.СУРКИСА, он ответил, что «они однозначно приехали его и поддержать, потому что он член их команды, член футбольной семьи под названием УЕФА ФИФА. У него теплые отношения, он очень много приложил усилий, чтобы Евро-2012 здесь было. Если б не он, то тогда бы вообще ничего не было».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве должен был состояться XII Конгресс ФФУ. Часть делегатов Конгресса потребовала включить в проект повестки дня вопрос о выражении недоверия Г.СУРКИСУ, однако он отказался, отметив, что такое требование противоречит регламенту. Президент ФФУ также обвинил своих противников в давлении на делегатов с целью, чтобы они проголосовали за выражение ему недоверия. После этого делегаты не поддержали проект повестки дня заседания, и Г.СУРКИС распустил Конгресс.