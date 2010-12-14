У Томенко впечатление, что Азаров хочет отменить 20-ю годовщину Независимости

Оппозиционные фракции будут настаивать на увеличении объемов финансирования гуманитарной сферы в проекте государственного бюджета на 2011 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО заявил сегодня на брифинге.

По его словам, если детально проанализировать проект госбюджета, принятый сегодня парламентом в первом чтении, то создается впечатление, что «правительство хочет отменить 20-ю годовщину независимости Украины». По убеждению вице-спикера, если исходить из тех мероприятий, которые запланированы к 20-й годовщине независимости, то из бюджета должно быть выделено на них, по меньшей мере, втрое больше средств.

«Я ожидал, что бюджетная часть гуманитарной составляющей будет нерадостной, но что такой нерадостной – я не предвидел», - добавил Н.ТОМЕНКО.

По его мнению, разработчики проекта бюджета вообще не принимали во внимание предложения министерств и ведомств. В качестве примера Н.ТОМЕНКО привел тот факт, что бюджетом в этом году на книгоиздание в Украине были предусмотрены 33 млн. грн. (и эти средства не выделены в полном объеме), а бюджетом 2011 года предусмотрены только 20 млн. грн.

Кроме того, добавил он, неудовлетворительной является ситуация и с выделением средств на развитие физической культуры. По словам вице-спикера, проектом бюджета на следующий год предусматривается сократить на 4 млн. грн. расходы на развитие физкультуры для молодежи.

«Фактически все, что касается развития физической культуры и оздоровления людей, ликвидировано вообще», - сказал он.

Аналогичная ситуация, отметил Н.ТОМЕНКО, наблюдается и с выделением средств на развитие туристической инфраструктуры в Украине. В частности, в проекте бюджета-2011 в поддержку развития туризма планируется выделить 1 млн. 826 тыс. грн. «Какую концепцию туризма за год можно придумать на эту сумму?», - спросил вице-спикер.

По его словам, власть должна приложить все усилия, чтобы к рассмотрению проекта бюджета на следующий год во втором чтении объемы финансирования гуманитарной сферы были существенно пересмотрены.

«Мы будем настаивать на радикальном пересмотре финансирования гуманитарной сферы», - отметил Н.ТОМЕНКО.