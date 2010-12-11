В Румынии скандал: Чаушеску казнили по ошибке

В Румынии разгорелся скандал вокруг казни бывшего диктатора Николае Чаушеску и его жены Елены во время революции 1989 года.

Председатель румынской ассоциации революционеров Теодор МАРИЕШ утверждает, что их расстреляли незаконно, сообщает NEWSru со ссылкой на румынское агентство "Медиафакс".

В доказательство бывший революционер представил журналистам копию декрета, подписанного бывшим Президентом Ионом ИЛИЕСКУ, по которому Н.Чаушеску и его жене заменили смертную казнь на пожизненное тюремное заключение. Из документа следует, что И.ИЛИЕСКУ якобы подписал его 25 декабря 1989 года как глава Фронта национального спасения, взявшего власть после свержения диктатуры.

Т.МАРИЕШ уверен в подлинности документа и намерен доказать это через экспертизу. По его словам, И.ИЛИЕСКУ смягчил приговор с условием, что Н.Чаушеску прикажет сотрудникам службы госбезопасности "Секуритате" прекратить сопротивление революционерам в Бухаресте, где в те дни по людям стреляли неизвестные группы "террористов", принадлежность которых до сих пор не установлена, сообщает ИТАР-ТАСС.

Сам И.ИЛИЕСКУ считает представленный документ фальшивкой. "Это низость утверждать, что в день суда и казни Чаушеску я подписал такой указ", - заявил он журналистам. Бывший глава Румынии подчеркнул, что в декабре 1989 года подписал декрет о формировании трибунала, который судил диктатора и его жену.

Бежавшую из Бухареста во время декабрьских событий чету Чаушеску арестовали в небольшом городке Тырговиште, где и расстреляли после поспешного суда. В тот же день шокирующая видеосъемка умирающих супругов обошла телеэкраны всего мира.

Новые власти поспешно захоронили останки в могиле под чужими именами, без каких-либо опознавательных знаков, причем в разных местах. Сегодня, после экспертизы ДНК, проведенной по требованию родных, останки Николае и Елены Чаушеску перезахоронены на бухарестском военном кладбище Генча в одной могиле.