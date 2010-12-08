Российские эксперты о зоне свободной торговли с Европой: оно Украине надо?

Российские эксперты считают, что Украина должна интегрироваться в Таможенный союз России, Казахстана, Беларуси, при этом мнения украинских экспертов разделились.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты экспертного опроса, а также дискуссия в ходе круглого стола, проведенные сегодня Институтом Горшенина.

Российский экономист Михаил ХАЗИН полагает, что украинские товары Европе не нужны. «Не очень понятно, с чем она сможет выйти на европейский рынок. И в этом смысле зона свободной торговли означает, что европейские товары будут захватывать украинский рынок. Оно Украине надо?! В случае же с Россией - есть большой объём товаров, которые вполне могут выйти на российские рынки. Зона свободной торговли с Европой Украине совершенно ни к чему. Европа в этом заинтересована, потому что это рынок сбыта – 50 миллионов человек», - сказал он.

Политолог Никита КУРКИН (Россия) отметил, что зона свободной торговли – вещь довольно коварная сама по себе. «Потому что существуют регулирующие правила, которые, в какой-то мере, оказываются в противоречии с постулатами свободной торговли. И в какой-то момент может оказаться, что, например, определённый список товаров является предметом свободной торговли, а какие-то предметы – нет. Так что нужно смотреть на конкретные параметры подобного соглашения, какие-то такие конкретные вещи в нём оговаривать. Присоединение Украины к Таможенному союзу – это, конечно, будет плюс, но я не представляю, что это будет в какое-то ближайшее время. Возможно, по политическим причинам. Я слабо себе представляю какое-либо украинское руководство, которое пойдёт на такой шаг», - сказал он.

В свою очередь украинский экономист Василий ЮРЧИШИН отметил, что любая форма объединения имеет смысл только в том случае, если рынки, которые объединяются, сильны, перспективны, устойчивы. «Рынки СНГ не являются такими. Россия относится по-прежнему к развивающимся странам, по-прежнему слишком уж подвержена разного сорта колебаниям. Я не вижу, что Украина выиграет, если присоединится к Таможенному союзу. Точно так же мифы о том, что скоро мы будем в Евросоюзе лишены каких-либо оснований. Потому что, опять же, для Евросоюза важна страна не просто с какими-то торговыми условиями, а и надёжность рынков, защита прав собственности, нормально функционирующие институты. Это всё за год не делается. И потому, утверждать, что «скоро всё будет» - это, в лучшем случае, выдавать желаемое за действительное», - считает эксперт.

Кроме того, В.ЮРЧИШИН заметил, что вхождение Украины в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном чревато большими осложнениями. «Он просто перебьёт наши возможности вхождения в евроструктуры. Потому что условия для Таможенного союза отличаются от условий вхождения в Евросоюз, в том числе в смысле того что Украина является членом ВТО. Мы ухудшим наш торговый режим и нам придётся выплатить значительные штрафы в рамках системы ВТО», - сказал он.

По мнению президента ИГ УПЭК Анатолия ГИРШФЕЛЬДА, в той структуре экономики, которую сегодня имеет Украина, сырьевым отраслям выгодно двигаться в Европу, потому что там они видят свои основные рынки сбыта. «Сильная металлургия – ей нужно иметь свободный доступ к внешним рынкам, максимально благоприятный режим, поэтому движение Украины в сторону глобальной экономики, то есть Европы, они будут всячески приветствовать», - отметил он.

По его словам, «нельзя не отметить потенциально быстрорастущий сектор – продукты питания и продовольственная группа. Как первичный, так и после переработки, этот сектор, наверно, будет расти, самыми быстрыми темпами для Украины. Здесь есть много причин. Если мы вспомним, что в советское время Украина хотя и относилась к зоне рискованного земледелия, всё равно была житница, а после изменений климата, которые произошли за 20 лет, Украина оказалась в достаточно благоприятном климатическом поясе. Поэтому в этом плане у Украины тоже появляется вектор на Европу. Потому что в России есть свои достаточно развитые аграрные регионы, такие как Кубань, Краснодарский край, Ставрополь, Воронежская область, которые в состоянии обеспечить Россию на достаточно высоком уровне мясомолочными продуктами. Аграрный сектор, безусловно, будет растущей стороной бюджета, но как страна Украина была устроена немножко иначе, вначале 60% экономики Украины составляло машиностроение».

А.ГИРШФЕЛЬД считает, что поэтому Украина выглядела наиболее благополучно как страна по отношению к остальным республикам Советского Союза. «Так вот этот сектор на сегодняшний день имеет свой единственный рынок сбыта – это Россия. Такая получается разновекторная политика. Но лобби этого сектора очень небольшое в сегодняшней экономике Украины», - сказал он.

А.ГИРШФЕЛЬД отметил, что сегодня идёт такая экспансия российского капитала, что в ближайшее время очаговые высокотехнологичные секторы экономики Украины окажутся под российским контролем. «И поэтому России будет, даже в случае ЗСТ с Европой, невыгодно ставить какие-то барьеры по отношению к этому сектору, потому что на него будет напрямую влиять российский капитал. Возьмите ещё такую отрасль, которая сегодня достаточно масштабно выглядит - транспортное машиностроение. Украина производит около половины подвижного состава Советского Союза. У Украины нет другого выбора, кроме как европейского, и к этому рано или поздно придут, а вот то, что касается высокотехнологических отраслей промышленности, их, наверно, приобретет, в большей части, Россия. Потому что сегодня и аграрный потенциал, и потенциал сырьевых отраслей, то есть основных бюджетообразующих отраслей, направлены, всё-таки, на Европу. Потенциал высокотехнологичного сектора – либо он находится полностью в тени, но в Украине это такие хаотичные фирмы, которые работают прямо на Запад, либо машиностроительные заводы попадут очень быстро под влияние российского капитала», - сказал он.

Также эксперт высказал мнение, что экономически России не очень выгоден Таможенный союз с Украиной, в частности из-за того, что в этом случае России придется снизить цены на экспортируемые энергоносители. «Украина сегодня – крупнейший рынок сбыта российских энергоносителей. России это невыгодно. Тем более, что Европа ограничила присутствие российских энергоносителей на ближайшие годы и диверсифицирует свои поставки после последних двух лет событий по транзиту российского газа в Европу. Это первое. Второе – у России есть уже пример Беларуси, когда белорусское машиностроение развивалось благодаря свободному доступу на российский рынок. И сегодня во многих отраслях имеют преобладающий характер сельхозмашиностроение, автомобилестроение и т.д. И маленькая Беларусь взяла именно такой тренд, о котором я сказал, у неё нет сырьевых отраслей. В силу того, что основу её экономики составляет машиностроение, ей точно нужен союз с Россией. Другого рынка пока у неё нет. Но поскольку там это составляет государственную политику, через несколько лет Беларусь сумеет оторваться от российского рынка и спокойно продвинуться в Европу. На мой взгляд, у неё наиболее подготовленная экономика сегодня для движения в Европу», - сказал А.ГИРШФЕЛЬД.

Глава Подкомитета по вопросам сотрудничества со странами СНГ Комитета Верховной Рады по иностранным делам Алексей ЛОГВИНЕНКО высказал мнение, что в вопросе выбора между Зоной свободной торговли с Европейским Союзом и Таможенным союзом не может быть однозначного ответа.

"Хотелось бы однозначно ответить на этот вопрос, но сейчас в глобальном не может быть "или-или", - заметил он.

По словам депутата, есть интеграция более высокого уровня, к примеру, та же Россия стремится стать членом ВТО. «О рисках - это то, что Украина все более становится объектом внешнего управления. Мы мощно подсели на финансовую иглу. И МВФ задает рамку управления не только каких-то макроэкономических показателей, но и рамку социально-экономической политики страны", - сказал он, подчеркнув, что Украина, принимая интеграционные решения, должна обеспечивать себе самостоятельность принятия решений.

А.ЛОГВИНЕНКО также высказал мнение, что интеграция Украины в какое-либо экономическое объединение будет лишена смысла без повышения конкурентоспособности отечественных производителей. "Вот в ходе обсуждения мы пришли к выводу, что без повышения конкурентоспособности куда-либо интегрироваться нет смысла", - заявил он.

Политолог Александр ПАЛИЙ считает, что у Украины не существует проблемы выбора между Таможенным союзом и Зоной свободной торговли с ЕС. "Не существует проблемы выбора, так как Россия не предлагает зоны свободной торговли без ограничений и исключений", - подчеркнул он.

А.ПАЛИЙ напомнил, что в руководящих органах Таможенного союза посты распределяются в зависимости от экономического веса стран, в то время как в Евросоюзе - на паритетных началах.

"Вступление в ТС означает единые правила, единые таможенные ставки и исключает возможность полноценной интеграции с рынком ЕС. А это наибольший ВВП в мире, 450 млн. потребителей. ЕС потребляет треть нашего экспорта. Потому российские эксперты лукавят, когда спрашивают, что Украина будет экспортировать в ЕС. Россия - очень неконкурентноспособная. Интеграция с ее структурами будет означать консервацию отсталости Украины", - добавил А.ПАЛИЙ.

Директор киевского филиала Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ высказал мение, что участие в каком-либо объединении не исключает другие направления внешней политики Украины. По его мнению, не существует зависимости или противоречий между участием в различных экономических сообществах. Он привел ряд примеров того, как членство иностранных государств в зонах свободной торговли не помешало им позднее вступить, в частности, в ВТО. "Нужно понимать, что мы не на год-два вступаем. "Если завтра придется интегрироваться на Восток, нужно ли будет бросать Европу», – отметил он.

Эксперт по вопросам международной торговли Сергей КОЗЬЯКОВ также сообщил, что правила Всемирной торговой организации не запрещают участия в других экономических союзах, но они требуют компенсации тем членам организации, чьи интересы могут пострадать при этом.