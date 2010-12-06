В БЮТ - своя версия, кого уволит Янукович

В связи с разработкой Налогового кодекса президент Виктор Янукович уволит нескольких заместителей.

Такое мнение озвучил вице-спикер Николай Томенко в эфире программы "Черное и белое" на телеканале ТВi.

"Максимально кого уволят это заместители. Ну уже замминистра финансов. И один или два главы налоговой. Как максимум, глава налоговой", - считает БЮТовец.

Томенко заявил, что "в действительности, если честно сказать, по первому варианту Налогового кодекса все руководство налоговой надо уволить".

"Потому что эта история, что можно к вам домой зайти, это все история налоговой. К этому правительство не имеет никакого отношения. Правительство появилось, когда начались там проценты, налоги, пошлины, акцизы, пенсионные взносы", - пояснил он.

Украинская правда