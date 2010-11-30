Яценюк опасается, что власть заложит в НК новые «подводные камни»

Лидер политической партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК называет победой ветирование Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Налогового кодекса, принятого парламентом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта Змін”, сегодня в интервью журналистам А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что ветирование Налогового кодекса - реальное доказательство того, что борьба с действующей властью может быть успешной.

«Президент сегодня наложил вето не просто на Налоговый кодекс, он наложил вето на всю бессмысленную реформистскую политику этого так называемого правительства», - подчеркнул он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, сейчас важно, какой будет следующая редакция Налогового кодекса, не уступит ли власть в одном вопросе ради того, чтобы заложить новые «подводные камни» в документ. «Я отстаиваю позицию, что Налоговый кодекс должен стимулировать рабочие места, упростить налогообложение, ввести равные правила для всех, он должен облагать налогом тех, кто зарабатывает больше, должен создать условия для развития экономики и модернизации страны», - заявил лидер партии.

«В июне, когда “Фронт Змін” начал собирать первые митинги против первой редакции кодекса, немногие верили, что действующую власть можно как-то остановить в их стремлении выдавить из людей все. Еще до принятия Налогового кодекса я заявил о необходимости его ветирования Президентом, и тоже немногие верили в то, что это состоится. Когда тысячи людей 22 ноября собрались на Майдане Незалежности, невзирая на холод и недопущение автобусов в Киев, тоже говорили, что это напрасно. Но это таки произошло. Потому что люди боролись за свое право кормить свои семьи. Поэтому это общая победа всех, кто осознает – власть можно заставить прислушиваться к народу», - заявил А.ЯЦЕНЮК.