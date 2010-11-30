Зам Джарты говорит, что у его шефа была плановая операция

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ перенес плановую операцию и в настоящее время проходит курс лечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Симферополе сообщил первый вице-премьер крымского правительства Павел БУРЛАКОВ.

«Проведена плановая операция и проводится плановое лечение», - сказал он, отказавшись уточнить, чем болен глава Совмина Крыма.

«Я не доктор. Это щепетильные вещи для каждого человека. Мне бы не хотелось за него эти вещи комментировать… Думаю, в ближайшем скором времени вы зададите ему все вопросы сами», - сказал крымский вице-премьер.

По словам П.БУРЛАКОВА, он «каждый день на связи» с В.ДЖАРТЫ, обсуждает с ним «все вопросы».

В.ДЖАРТЫ, как пишет ряд СМИ со ссылкой на неназванные источники, был прооперирован в Германии. По неофициальной информации, у крымского премьера - прободная язва.