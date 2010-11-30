Томенко: наверное, Азаров решил ликвидировать налоговую милицию

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что нынешняя дискуссия о Налоговом кодексе еще раз подтвердила необходимость ликвидации налоговой милиции и ограничения полномочий налоговой администрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал вчера во время брифинга, отвечая на вопрос, поддержит ли оппозиция голосование о ликвидации налоговой милиции.

«Я лично буду голосовать за ликвидацию налоговой милиции», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

Он напомнил, что был в числе тех, кто предлагал это сделать еще Президенту Виктору ЮЩЕНКО. «Поэтому для меня эта позиция последовательная. Если В.ЮЩЕНКО этого не сделал, а теперь пришли к выводу, что это нужно сделать, то логично было бы это реализовать теперь», - добавил вице-спикер.

Н.ТОМЕНКО также отметил, что, наверное, к такому выводу пришел и премьер Николай АЗАРОВ, который в своем интервью «с грустью констатировал, что полномочия налоговой чрезвычайно большие». «Поэтому сегодня было бы абсолютно правильно ликвидировать налоговую милицию, а все, что касается налоговой администрации, свести к формально понятным и общеприемлемым функциям, а не ежедневным проверкам», - подчеркнул вице-спикер.