БЮТ о Морозе: ”маразм крепчает”

В Блоке Юлии Тимошенко утверждают, что Аппарат Верховной Рады рассылает лидерам фракций письма, посвященные председателю ВР V созыва Александру МОРОЗУ.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы БЮТ, “после ряда эпистолярных произведений, которые поступили в адрес БЮТ, А.МОРОЗ решил развлечь председателей фракций стихотворениями, посвященными, кому бы вы думали? Самому Александру Александровичу!”. При этом БЮТ приводит одно из стихотворений, поступивших от Аппарата ВР: „Вас никто не осудит,

Вас никто не облает,

Вам потомки цветами

Устелят весь Путь».

Кроме того, по словам БЮТовцев, “автор стихотворения заодно предлагает свои услуги МОРОЗУ для борьбы с оппозицией. Цитируем: „Могу на благо прогресса выступать везде и всюду, от Киева и до Крыма, от Карпат и до Брянска с призывами, поэмами и стихами ради нашей общей Победы».

Очевидно, предполагают в БЮТ, “по логике Александра МОРОЗА председателям депутатских фракций Верховной Рады крайне необходимо знать, что МОРОЗА „никто не облает”, а также, что СПУ вместе со своими сторонниками собирается добиваться „общей Победы” под Брянском”.

В связи с этим БЮТ обращает внимание Посольства России на распространяемые в Верховной Раде Украины, высшем законодательном органе государства, “планы МОРОЗА относительно экспансии на территорию Российской Федерации”. “Призываем быть крайне внимательными Организацию Объединенных Наций, НАТО и страны Договора о коллективной безопасности, поскольку нет никаких гарантий, что завтра А.МОРОЗ не будет призывать лидеров фракций Верховной Рады поить СПУшных коней в Атлантическом или Тихом океанах”, говориться в сообщении БЮТ.

Кроме того, отмечается далее в сообщении, “в том, что „маразм крепчает”, убеждает и другое письмо, полученное секретариатом БЮТ за подписью А.МОРОЗА от Аппарата Верховной Рады”. В нем, по словам БЮТ, “автор заканчивает обращение к МОРОЗУ словами: „Прошу Вас, не передавайте письмо СБУ в поисках моего имени. Надеюсь на Вашу порядочность и Веру в Бога”. “Наверно, именно поэтому, оставшись человеком порядочным и искренне верующим в Бога, Александр Александрович отправил письмо всем, кому считал нужным», отмечают в БЮТ.

БЮТ заверяет, что “ни в коем случае не передаст письмо СБУ и не будет сообщать имя автора. Достаточно того, что письмо получил МОРОЗ...”.