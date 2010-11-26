Власть готовит налоговый антиМайдан?

Власть готовит выступления в поддержку Налогового кодекса. Об этом говорится в заявлении Национального форума профсоюзов Украины, переданном УНИАН.

Как отмечают в профсоюзах, подготовка выступлений будет проходить по одной схеме: власть будет давать указание руководителям предприятий, которые, в свою очередь, будут вынуждать работников публично высказываться в поддержку Налогового кодекса. При этом будут задействованы те отрасли экономики, которые находятся в упадке и зависимом от власти состоянии.

В частности, одна из таких акций уже состоялась 24 ноября, когда производители легкой промышленности дали пресс-конференцию и призвали участников акций протеста прекратить митинги и согласиться с принятием Налогового кодекса.

Как отметил председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК, в прошлом году задолженность по выплате заработной платы на отечественных предприятиях легкой промышленности выросла в среднем на 37%, при этом 25% работников отрасли находились в режиме вынужденной неполной занятости. Кроме того, за 9 месяцев 2009 года количество работающих в отрасли производства изделий из кожи и обуви сократилось на 3,3%, а спад производства только текстиля достиг 33,3%.

«Это является свидетельством того, что отрасль легкой промышленности доведена до такого состояния, когда без поддержки государства она существовать не сможет. А следовательно, представители этой сферы вынуждены действовать и высказываться в поддержку любых решений власти», - отметил М.ЯКИБЧУК.

По информации НФПУ, подобные выступления и пресс-конференции в поддержку Налогового кодекса планируют представители судостроительной, самолетостроительной и других отраслей.

В профсоюзах убеждены, что принятие Налогового кодекса направлено именно на то, чтобы превратить тех, кто сегодня еще отстаивает свою свободу, в нацию немых и покорных прислужников.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали акцию протеста против Налогового кодекса, принятого Верховной Радой 18 ноября. Активисты требуют, чтобы Президент Виктор ЯНУКОВИЧ наложил вето на этот документ.

24 ноября представители легкой промышленности провели пресс-конференцию, на которой заявили, что поддерживают Налоговый кодекс и выступают за формирование на его основе государственного бюджета на 2011 год, а также за реформирование упрощенной системы налогообложения.