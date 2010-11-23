Предпринимательский Майдан выстоял ночь
08:28, 23 ноября 2010Политика
3594 0
Неравнодушных просят подвезти провиант
По состоянию на 7.40 утра в палаточном городке на Майдане Незалежности все спокойно передает Украинская правда.
Ночью на площади дежурили с десяток митингующих. Большинство жителей палаточного городка не спали до 5 часов.
Организаторы акции просят неравнодушных предпринимателей, организации и граждан подвезти провиант.
Как известно, акция протеста предпринимателей против принятия Налогового кодекса на Майдане Независимости объявлена бессрочной.
Активисты требуют, чтобы президент ветировал этот закон.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter