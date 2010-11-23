Предпринимательский Майдан выстоял ночь

По состоянию на 7.40 утра в палаточном городке на Майдане Незалежности все спокойно передает Украинская правда.

Ночью на площади дежурили с десяток митингующих. Большинство жителей палаточного городка не спали до 5 часов.

Организаторы акции просят неравнодушных предпринимателей, организации и граждан подвезти провиант.

Как известно, акция протеста предпринимателей против принятия Налогового кодекса на Майдане Независимости объявлена бессрочной.

Активисты требуют, чтобы президент ветировал этот закон.