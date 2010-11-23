Янукович: нарушения на местных выборах не повлияли на результат

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не согласен с критикой со стороны ЕС и США местных выборов, состоявшихся в Украине 31 октября.

Об этом он заявил 22 ноября в ходе визита в Брюссель в интервью британской газете «Financial Times».

«Даже если какие-то нарушения и были, они не повлияли на результаты выборов», - заявил украинский Президент.

«Правительство не ответственно за эти нарушения», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также выразил убежденность в том, что украинцы имеют те же самые свободы, что и до его прихода к власти в начале этого года.

«Митинги и публичные собрания проходят так же, как и раньше», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, после выборов 31 октября ряд международных наблюдателей и организаций, в том числе миссия наблюдателей Европарламента, заявили о ряде недостатков в ходе выборов, вызванных, прежде всего, несовершенством законодательства, измененного правящей украинской коалицией накануне выборов.