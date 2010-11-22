На участников митинга в центре Киева наехал автомобиль

Организаторы акции протеста в центре Киева заявляют, что автомобиль наехал на участников митинга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было заявлено с трибуны митинга на Майдане Незалежности. При этом после наезда автомобиля произошло небольшая стычка.

Организаторы акции обратились в правоохранительные органы с призывом не допускать провокаций.

Другие подробности инцидента неизвестны.