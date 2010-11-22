На участников митинга в центре Киева наехал автомобиль
18:15, 22 ноября 2010Политика
3269 0
Милицию просят не допускать провокаций
Организаторы акции протеста в центре Киева заявляют, что автомобиль наехал на участников митинга.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом было заявлено с трибуны митинга на Майдане Незалежности. При этом после наезда автомобиля произошло небольшая стычка.
Организаторы акции обратились в правоохранительные органы с призывом не допускать провокаций.
Другие подробности инцидента неизвестны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter