Тимошенко обещает предпринимателям нардепов - сопровождать на Банковой

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО обещает предоставить оргвозможности партии «Батькивщина» для поддержки инициативы предпринимателей по проведению акции 22 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время встречи оппозиционного правительства с представителями предпринимателей, которые пикетируют Верховную Раду с требованием не принимать Налоговый кодекс.

«Мы ваши инструменты и помощники, но категорически не организаторы. Мы присоединяемся к вашему ультиматуму. Мы с удовольствием все свои подписи поставим и включим всю нашу систему организационно-партийную с тем, чтобы помочь вам собрать подписи как под ультиматумом, так и под обращением к мировому сообществу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии «Батькивщина» подчеркнула, что разделяет позицию предпринимателей по поводу требования к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ наложить вето на Налоговый кодекс в случае принятия его Верховной Радой. «Если Президент наложит вето – это будет, возможно, его первый правильный шаг за все девять месяцев его власти и это будет первый государственнический шаг и первый шаг, собственно, навстречу народу Украины», - считает она.

Ю.ТИМОШЕНКО также считает целесообразным предложение предпринимателей начать сбор подписей за проведение референдума о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и Президента в случае, если Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ не заветирует Налоговый кодекс, принятый Верховной Радой.

Лидер партии «Батькивщина» также заявила, что депутаты оппозиционных партий будут сопровождать колонны предпринимателей 22 ноября, чтобы обеспечить безопасность проведения первых собраний инициативной группы по проведению референдума.

«В 19 часов на Банковой, где вы будете собираться 22 ноября, будут оказывать противодейстие – там будут стоять весь «Беркут» и весь ОМОН страны, там не будут давать возможности проехать автобусам. Мы - ваши помощники, все наши депутаты будут сопровождать колонны там, где вы скажете, что нужно сопровождать. Все наши депутаты будут на Площади не для того, чтобы заниматься политиканством, а для того, чтобы не позволить применить силу», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.