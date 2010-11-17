Балога хочет пустить туристов в чернобыльскую зону

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА позитивно относится к идее туризма в чернобыльской зоне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Я отношусь к туризму (в чернобыльской зоне – УНИАН) очень позитивно. Я считаю, что все, что приносит пользу для украинского общества, должно делаться. Есть спрос – нужно людей пускать. Пусть смотрят», - сказал В.БАЛОГА.

По его мнению, организовывать туризм в чернобыльской зоне должны коммерческие фирмы.