Балога хочет пустить туристов в чернобыльскую зону
11:16, 17 ноября 2010Политика
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"Пусть смотрят..."
Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА позитивно относится к идее туризма в чернобыльской зоне.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Кабинете министров.
«Я отношусь к туризму (в чернобыльской зоне – УНИАН) очень позитивно. Я считаю, что все, что приносит пользу для украинского общества, должно делаться. Есть спрос – нужно людей пускать. Пусть смотрят», - сказал В.БАЛОГА.
По его мнению, организовывать туризм в чернобыльской зоне должны коммерческие фирмы.
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