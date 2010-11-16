Рой: Независимые профсоюзы объединились против проекта Хары-Сухого-Стояна

Киев. 16 ноября. УНИАН. Независимые профсоюзы создали оргкомитет по противодействию принятию проекта Трудового кодекса, авторами которого являются народные депутаты Василий ХАРА, Ярослав СУХОЙ и Александр СТОЯН.

Об этом в комментарии УНИАН заявил председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав РОЙ.

По его словам, сообщение председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА журналистам по окончании заседания Согласительного совета парламента 15 ноября о том, что проект Трудового кодекса не будет рассматриваться парламентом, по крайней мере, до конца года, является приятной новостью для независимых профсоюзов.

«Несколько дней назад председатель Федерации профсоюзов Украины В.ХАРА уверенно заявил, что проект Трудового кодекса, соавтором которого он является как народный депутат, будет окончательно принят на пленарных заседаниях парламента 16–19 ноября, - напомнил В.РОЙ. – Как видим, лоббистских усилий ФПУ и организаций работодателей оказалось маловато».

По мнению В.РОЯ, сторонники этого проекта Трудового кодекса спешат, потому что хотят его окончательно одобрить до того времени, когда оценку проекту дадут эксперты Международной организации труда.

«Их замысел был достаточно простым: сначала принятие, потом, когда международная оценка окажется негативной (а в этом у меня нет никаких сомнений), развести руками: мол, вы правы, уважаемые эксперты, но законодательный орган уже одобрил кодекс, теперь мы можем только его совершенствовать в русле ваших оценок и советов, - сказал В.РОЙ. - А этот процесс, уважаемые эксперты МОТ, будет в украинских условиях, к сожалению, кропотливым и долгим».

По словам В.РОЯ, оценка проекта Трудового кодекса международными экспертами должна быть закончена в конце ноября – в начале декабря этого года.

В.РОЙ считает, что активная критика проекта Трудового кодекса профсоюзными объединениями, которые не входят в состав ФПУ, стала одной из причин, почему Верховная Рада не будет рассматривать проект кодекса в ближайшее время.

«Я не буду утверждать, что только благодаря усилиям независимых профсоюзов желание председателя ФПУ В.ХАРЫ как можно скорее «протянуть» свой проект Трудового кодекса так и осталось лишь желанием, - сказал В.РОЙ. – Безусловно, сработали и другие факторы, например – отсутствие прямой заинтересованности правительства в принятии Трудового кодекса. Однако также безусловно, что благодаря активному противодействию независимых профсоюзов этому проекту Трудового кодекса, народным депутатам стало понятно, что по-тихому, без общественной огласки, принять этот кодекс не выйдет», - убежден В.РОЙ.

«Сегодня (16 ноября – УНИАН) наша Федерация профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины вышла на акцию протеста возле Верховной Рады, добавив к лозунгам «Налоговому кодексу – нет!» лозунг «Трудовому кодексу – нет!», - сказал В.РОЙ.

Он убежден, что борьба независимых профсоюзов против проекта Трудового кодекса, авторами которого является В.ХАРА, Я.СУХОЙ и А.СТОЯН, будет продолжена.

«Независимые профсоюзы создали организационный комитет, который я возглавил, по противодействию принятию проекта Трудового кодекса. Оргкомитет будет работать до тех пор, пока мы не добьемся принятия такого Трудового кодекса, который будет защищать наемных работников, а не работодателей», - подчеркнул В.РОЙ.

По мнению В.РОЯ, возможно, принятие Трудового кодекса стало для независимых профсоюзов мощным стимулом к объединению.

«Не секрет, что среди лидеров независимых профсоюзов существует достаточно много споров, которые серьезно мешали нам защищать свои права перед стремлением ФПУ монополизировать национальное профсоюзное движение, - сказал В.РОЙ. - Надеюсь, это уже в прошлом. Впервые за много времени независимые профсоюзы объединили усилия ради общей цели – противодействия проекту Трудового кодекса, который так настойчиво «проталкивает» руководство ФПУ”.

“Пусть В.ХАРА не думает, что национальное профсоюзное движение уже “зачищено” от профсоюзов, которые могут реально противодействовать политике ФПУ на подчинение интересов наемного работника интересам государства и работодателей”, - подчеркнул В.РОЙ.