В Николаеве предприниматели грозятся прекратить выплачивать кредиты банкам

В центре Николаева в акции протеста против принятия Налогового кодекса принимают участие более трех тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, организатором акции выступила Николаевская областная профсоюзная организация работников малого и среднего бизнеса «Единение».

По данным организации, еще около 800 предпринимателей принимают участие в аналогичной акции в Киеве.

Большая часть киосков на рынках, а также мелкие магазины в центре города сегодня закрыты. На дорогах наблюдаются заторы из-за большого количества предпринимателей, которые пешком направляются в центр города.

Двумя многочисленными потоками – от рынка «Колос» и от Центрального стадиона - предприниматели прошли до главной улицы города Советской, объединились в один поток и прошли маршем на главную городскую площадь. Одновременно свой марш протеста на городских автомагистралях провели таксисты, проехав по городу с лозунгами в поддержку митингующих.

Часть предпринимателей сразу направилась в здание горисполкома, где сотни человек написали в регистрационную палату заявления об отказе от предпринимательской деятельности. Затем люди перешли к мемориалу Героям-ольшанцам, где проходит митинг.

Участники митинга держат в руках плакаты с надписями: «Хочу работать! Хочу платить нормальные налоги! Хочу жить!», «Остановите экономический геноцид!», «Ввести мировые стандарты саморегулирования экономики!», «Долой Бродского – могильщика предпринимательства!». У большинства предпринимателей на груди и на спине пристегнуты листки с надписью: «Безработный с 2011 года!».

Председатель профсоюза «Единство» Елена ГЕРАСИМЧУК заявила, что целью уже не первой подобной акции является показать власти, что предприниматели – это мощная сила, с которой нельзя не считаться. По ее словам, предприниматели не против налогов, но они хотят платить такие налоги, которые бы не душили их бизнес. Сложная ситуация, в которой сейчас оказались представители малого и среднего бизнеса, создана искусственно.

«Сегодня каждый предприниматель боится НДС, - сказала Е.ГЕРАСИМЧУК. - Это самый коррумпированный налог. Он самый тяжелый. Чтобы его выплачивать, нужно иметь бухгалтера. Большая часть малых предприятий - это семейный бизнес. Содержать еще одну единицу – непосильно. Власть не хочет идти с нами на диалог. Не хочет выслушивать людей, а тем более учитывать наши требования!».

Объясняя, почему предприниматели со всего города добирались до места проведения митинга пешком, Е.ГЕРАСИМЧУК ответила: «Объявляя себя безработными с начала 2011 года, мы вынуждены уже сейчас начинать экономить средства. Мы показали это, придя сюда пешком. Мы не знаем, как будем жить дальше, где работать, сколько зарабатывать, чем кормить свои семьи. Мы требуем от властей, чтобы на нас обратили внимание, потому что мы действительно закрываем свой бизнес. А власть в ответ убеждает нас, что все хорошо!».

По словам Е.ГЕРАСИМЧУК, дальнейшими действиями предпринимателей будет обращение к Президенту Украины с требованием ветировать Налоговый кодекс в случае его принятия.

Она также отметила, что если власти не прислушаются к мнению предпринимателей и на этот раз, то они намерены предпринять более кардинальные меры.

«По всей Украине мы прекратим покупать продукцию фабрики «Киев-Конти», владельцем которой является пан КОЛЕСНИКОВ. С 1 января на месяц перестанем выплачивать кредиты банкам. Мы планируем объявить такую акцию. Не понесем депозиты и призовем к этому людей», - заявила Е.ГЕРАСИМЧУК.