Тимошенко пришла под Верховную Раду

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО призывает предпринимателей объединяться и продолжать отстаивать свои права и протестовать против принятия Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на акции протеста представителей малого и среднего бизнеса, которая проходит возле Верховной Рады.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в настоящее время в парламенте есть команда, которая вместе с представителями малого и среднего бизнеса готова отстаивать их права. Она сказала, что именно благодаря совместным усилиям оппозиционных депутатов и предпринимателей сегодня парламент постатейно рассматривает проект Налогового кодекса, а не голосует за него автоматически.

«Мы можем отстоять свои права и повлиять на эту власть, если не будем расслабляться. И если мы подумаем, что одного дня стояния возле парламента хватит - то это не так», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что шаг за шагом необходимо принимать такие меры и формировать такую команду, которая способна собрать на акции протеста не тысячи людей, а сотни и миллионы.

«И, поверьте, что десять семей, которые в настоящее время представляют власть, не смогут устоять против 46 миллионов», - подчеркнула она.

При этом лидер партии «Батькивщина» отметила, что в настоящее время граждане должны почувствовать свою силу, понять, что их миллионы, и «если миллионы будут молчать, то некоторые единицы и в дальнейшем будут делать из нашей жизни никчемные вещи».

«Главное, как показывает опыт других стран, не останавливаться. Потому что власть рассчитывает на то, чтобы вы собрались, постояли несколько часов и поехали домой», - сказала она.

При этом, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, власть очевидно рассчитывает, что в случае принятия Налогового кодекса в целом «граждане утрутся и будут продолжать заниматься своими будничными делами».

Как сообщал УНИАН, по данным организаторов акции протеста, парламент пикетируют более 30 тыс. чел.