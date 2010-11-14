Симоненко: Компартия - единственная оппозиция в стране

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО заявляет, что КПУ - это единственная политическая оппозиция в стране.

«Если мы говорим об обществе, то политическая оппозиция - это только Коммунистическая партия. Прочее - от лукавого. А когда мы говорим о сотрудничестве в Верховной Раде, то это определенная тактика, в определенных условиях - в условиях власти олигархического капитала», - цитирует лидера коммунистов его пресс-служба.

Как заверил П.СИМОНЕНКО, КПУ вошла в большинство в парламенте «ради стабильности и эффективности работы Верховной Рады, чтобы отстаивать и защищать права трудящихся, права и свободы наемных рабочих, всех, кто создает материальные и духовные блага, всех кто кормит и строит нашу страну».

«Мы ни разу не поступились своими принципами. Поэтому во время любых выборов мы откровенно призываем избирателей голосовать за себя, за свои интересы, а не за представителей крупного капитала и их интересы», - отметил лидер КПУ.