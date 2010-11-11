Янукович собрался на Кубу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ весной 2011 года осуществит официальный визит на Кубу.

Об этом шла речь сегодня во время встречи вице-премьер-министра Украины Виктора ТИХОНОВА с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом ПАРИЛЬЯ в Гаване, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера.

Также в ходе встречи руководитель внешнеполитического ведомства Кубы выразил удовлетворение высоким представительством делегации Украины на Х заседании Межправительственной украинско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и заявил о приоритетности для Кубы развития отношений с нашим государством.

В свою очередь, В.ТИХОНОВ отметил, что правительство Украины настроено активизировать сотрудничество между нашими странами во всех сферах.

Отдельное внимание было уделено активизации сотрудничества в торгово-экономической сфере и развитию связей в сотрудничестве между регионами Украины и Кубы.