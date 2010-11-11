Историк, изучающий Голодомор, подвергается давлению в Сумах

Коллектив Центра исследований освободительного движения требует прекратить давление на известного историка Геннадия ИВАНУЩЕНКО, изучающего Голодомор.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Центра, сумская областная власть оказывает давление на директора Государственного архива Сумской области, члена Ученого совета Центра исследований освободительного движения, историка Г.ИВАНУЩЕНКО с целью его увольнения.

При этом исследователи отмечают, что сумской архив - единственный, который полностью оцифровал все 57 тыс. актовых записей о смерти людей от Голодомора в 1932-1933 годах в Сумской области.

Центр исследований освободительного движения обеспокоен фактами давления на историка. “На протяжении пяти последних месяцев представители местной власти целеустремленно ищут «весомые» основания для увольнения Г.ИВАНУЩЕНКО. После невосприятия господином ИВАНУЩЕНКО предложения уйти «по собственному желанию» в архиве начато «расследование» и делаются попытки уволить историка путем объявления «необходимого» количества выговоров на основе искаженных и подтасованных «фактов», - отмечают в Центре.

Г.ИВАНУЩЕНКО - известный историк, автор книг о Голодоморе 1932-1933 годов, об украинской революции 1917-1920 годов, о деятельности ОУН и УПА в Сумской области.

”Давление на историка господина ИВАНУЩЕНКО является попыткой политической силы вмешаться в академическую дискуссию вокруг комплекса вопросов по политическим репрессиям, Голодомору-геноциду 1932-1933 годов в Украине, освободительному движению”, - считают исследователи.

В Центре расценивают действия местной власти как сознательное препятствие профессиональной деятельности историка, попытки ограничить доступ к архивным документам в Сумском архиве и взятие под идеологический партийный контроль научных исследований.

Они требуют прекратить давление на директора Государственного архива Сумской области.

“Напомним, что давление и препятствование деятельности историков Украине подтверждает ряд фактов, среди которых: незаконное задержание СБУ и изъятие научных трудов и копий архивных документов историка Руслана ЗАБИЛОГО, препятствования в работе музея «Тюрьма на Лонцкого», закрытие выставки, посвященной борцам за независимость Украины в Сумской области, которая экспонировалась в помещении Сумской ОГА”, - подчеркивают в Центре исследований освободительного движения.

*** Центр исследований освободительного движения – независимая научная общественная организация, изучающая разнообразные аспекты украинского освободительного движения в ХХ в. В частности: историю государственных образований (УНР и ЗУНР), общественно-политических движений (УОО, ОУН, УНДО, диссидентское движение и др.) и военных формаций (Легион УСС, УГА, УПА и др.), также карательно-репрессивную политику оккупационных режимов на украинских землях в ХХ в.

ЦИОД объединяет многих историков из разных регионов Украины и из-за рубежа, которые исследуют проблематику украинского освободительного движения в контексте исторических процессов в Центрально-Восточной Европе.