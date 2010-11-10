Кандидат в мэры от "Батькивщины" требует пересчитать голоса в Донецке

В Донецке кандидат в мэры от ВО «Батькивщина» Сергей АНИКУШИН требует в суде разрешения на проведение повторного пересчета голосов на четырех избирательных участках - № 10073, 10097, 10099, 10109 в Калининском районе города.

Как сообщил корреспонденту УНИАН сам С.АНИКУШИН, 5 ноября он подал соотвествующий иск в Донецкий окружной административный суд. Однако, по его словам, 7 ноября суд отказал ему, сославшись на «формальность» выявленных нарушений.

«Донецкий окружной административный суд не видит нарушений в том, что члены участковых комиссий подписали заранее заготовленный протокол про результаты голосования», - сказал С.АНИКУШИН, сообщив, что подал апелляционную жалобу на такое постановление в Донецкий апелляционный административный суд.

«Мы обжалуем решение окружного админсуда и действия городской избирательной комиссии, которая отказалась принять решение о пересчете голосов. В законе написано, что в случае сомнений, если есть акт, нужно пересчитать голоса на участке. У нас есть акт, есть очевидные сомнения, - заявил С.АНИКУШИН, - Мы требуем пересчета и признания итоговых протоколов и постановлений о результатах выборов противоправными, требуем их отмены и по результатам повторного подсчета голосов принятия решения с новыми, истинными результатами выборов».