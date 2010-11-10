Хор Верёвки выступит во Дворце «Украина»
12 ноября Хор Верёвки выступит во Дворце «Украина».
Лучшей визитной карточкой Украины, которая почти 70 лет несет в широкий мир песню-исповедь, песню-думу, песню-душу, является Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.
Художественный руководитель и главный дирижер – народный артист Украины, Герой Украины, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко и Государственной премии СССР, академик Анатолий Авдиевский.
Диапазон хора охватывает пространство от этноса и духовной музыки до классической обработки песен современных композиторов, от вокально-хореографических сцен, композиций, народных действ, в которых народные мотивы удачно синтезируются с современными средствами композиторской аранжировки.
Техническое совершенство и коллективная виртуозность превращают выступления хора на своего рода фольклорный мюзикл, который смело можно оценить как гениальный. Основанный в 1943 году в Харькове – на руинах освобожденного от немцев города, хор Веревки и сегодня является настоящей, яркой, самобытной легендой.
Ходят легенды, что в далеких 70-х годах с хором Веревки хотел спеть сам Пол Маккартни, но помешал «железный занавес».
В творчестве хора были общие концерты с народными артистами Украины Дмитрием Гнатюком, Анатолием Соловьяненко, народными артистами России Александром Калининым, Надеждой Кадышевой.
12 ноября 2010 года планируется выступление коллектива Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Веревки в Национальном дворце искусств «Украина». Зрители, которые придут на концерт, смогут услышать и увидеть лучшие номера из творчества хора. Начало концерта – в 19.00.
Начало концерта – в 19.00.