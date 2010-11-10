12 ноября Хор Верёвки выступит во Дворце «Украина».

Лучшей визитной карточкой Украины, которая почти 70 лет несет в широкий мир песню-исповедь, песню-думу, песню-душу, является Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.

Художественный руководитель и главный дирижер – народный артист Украины, Герой Украины, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко и Государственной премии СССР, академик Анатолий Авдиевский.

Диапазон хора охватывает пространство от этноса и духовной музыки до классической обработки песен современных композиторов, от вокально-хореографических сцен, композиций, народных действ, в которых народные мотивы удачно синтезируются с современными средствами композиторской аранжировки.

Техническое совершенство и коллективная виртуозность превращают выступления хора на своего рода фольклорный мюзикл, который смело можно оценить как гениальный. Основанный в 1943 году в Харькове – на руинах освобожденного от немцев города, хор Веревки и сегодня является настоящей, яркой, самобытной легендой.

Ходят легенды, что в далеких 70-х годах с хором Веревки хотел спеть сам Пол Маккартни, но помешал «железный занавес».

В творчестве хора были общие концерты с народными артистами Украины Дмитрием Гнатюком, Анатолием Соловьяненко, народными артистами России Александром Калининым, Надеждой Кадышевой.