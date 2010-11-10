Литвин будет выяснять, под кого из нардепов «копает» СБУ

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН не знает в отношении кого из народных депутатов должно поступить представление о лишении депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, комментируя вчерашнее заявление председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО об обращении в ближайшее время к парламенту Украины с такой просьбой.

«Я скажу откровенно - не знаю, о чем идет речь», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом спикер отметил, что «когда выясню все обстоятельства, тогда можно сказать о перспективах рассмотрения этого вопроса».

Как сообщал УНИАН, 9 ноября В.ХОРОШКОВСКИЙ, в частности, заявил, что многие коррупционные связи ведут в парламент. При этом председатель СБУ сказал, что сейчас спецслужба готовит представление на одного народного депутата о снятии депутатской неприкосновенности. В то же время В.ХОРОШКОВСКИЙ отказался назвать фамилию или фракцию, в которую входит этот депутат.