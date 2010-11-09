Губернатор: хотим, чтобы "регионал" стал секретарем в Полтаве

Председателем Полтавского областного совета и секретарем Полтавского горсовета будут представители Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил губернатор Полтавской области Александр УДОВИЧЕНКО.

По его словам, фракции Партии регионов в облсовете удастся убедить других депутатов в том, чтобы председателем облсовета стал ее представитель.

«Мы поддержали Александра МАМАЯ как кандидата на должность городского председателя Полтавы, я также говорил - почему. Мы не просто так сделали этот шаг. У нас будут совместные проекты с нынешней городским советом во главе с МАМАЕМ на протяжении всей каденции. И, конечно, мы хотим, чтобы представитель Партии регионов стал секретарем Полтавского городского совета. Кто конкретно это будет - вы узнаете в течение недели», - сказал губернатор.

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Как сообщалось, в Полтавском облсовете Партия регионов получила 57 мест из 120. ВО «Батьківщина» получила в облсовете 18 мест, «Совесть Украины» - 10 мест, «Фронт Змін» - 8 мест, КПУ – 7 мест, СПУ – 7 мест, «Сильная Украина» - 6 мест, Народная партия - 3 места, «Наша Украина» - 2 места, УНП и Селянская партия – по одному месту.

В горсовете равное количество мандатов получили Партия регионов и ВО «Батьківщина» - по 5 мандатов каждая. Партия регионов прошла в горсовет и получила 5 мест по многомандатному округу, а «Батьківщина» - 4 в многомандатном и 1 - по мажоритарному округу.

Партия «Совесть Украины» получила 13 мест в горсовете Полтавы по многомандатному округу, и 24 - в мажоритарных округах.

«Фронт Змін» получил в горсовете 2 места. КПУ - одно. Обе партии получили места по многомандатному округу.