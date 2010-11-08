Винский: судьбу выборов определили 25% населения Украины

Избирательные комиссии провалили местные выборы, а новоизбранная местная власть страдает нехваткой легитимности.

Об этом заявил председатель партии «Народная власть» Иосиф Винский на встрече с активом столичной парторганизации «Народной власти».

«Такой позорной ситуации, когда через неделю после выборов многими избирательными комиссиями не установлены и не объявлены официальные результаты, еще не было за всю историю независимой Украины. Прежние выборы проходили одновременно в Верховную Раду и в местные советы, да и то бюллетени за три дня считали. А теперь, при низкой явке избирателей, многие комиссии до сих пор никак не могут подвести итоги этих выборов», - заявил Винский.

Иосиф Винский отметил, что руководители территориальных и участковых комиссий не справились с организацией выборов. Кроме того, по его словам, на этих выборах опять было возобновлено использование админресурса, а сами выборы проходили недемократично и непрозрачно.

Политик напомнил, что в разных регионах на последних выборах проголосовали в среднем 30-40% избирателей, тогда как на предыдущих - 60-70%. Кроме того, 10% избирателей проголосовали против всех, и 5% - испортили бюллетени.

«Сегодня, де-факто, судьбу местных выборов определяли 25% населения Украины. Это значит, что вся избранная местная власть не имеет легитимной поддержки населения. Это абсурд!» - отметил Винский.

Вместе с тем, председатель партии «Народная власть» выразил надежду на сохранение демократических завоеваний в Украине.

«Критические заявления европейских и мировых институтов о ходе и результатах местных выборов в Украине, а также заявление Президента Украины о необходимости изменить закон о выборах дают основания считать, что Украина сможет вернуться на путь демократических преобразований. Я твердо убежден, что путь к авторитарному режиму – тупиковый, и ничего доброго он Украине не даст», - заявил Иосиф Винский.