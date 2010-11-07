Герман призывает верить результатам выборов, ведь ПР победила не везде

Замглавы администрации президента Анна Герман уверяет, что результатам местных выборов можно доверять.

Об этом она заявила в статье для "Зеркала недели".

"Да, выборы в местные органы власти проявили определенные проблемы. Нужно усовершенствовать избирательное законодательство, приучить власть на местах забывать на время выборов о своей партийной принадлежности или политических симпатиях, а граждан - быть ответственными за сделанный выбор", - отметила Герман.

Замглавы администрации президента уточнила, что "партия власти не везде достигла ожидаемого результата и уступила оппозиции в нескольких регионах".

"В том числе и там, где, согласно социологическим опросам, имела все шансы обеспечить себе убедительную победу. Это свидетельствует о том, что их результатам можно доверять", - заявила она.

"А то, что оппозиция призывает считать нарушения системными, так разве кто-то ожидал услышать от нее что-то другое?" - цитирует Украинская правда.