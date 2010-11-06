Попов хочет предложить Грищенко «интересные земельные участки»

Первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Александр ПОПОВ заявляет, что киевская власть может предложить Министерству иностранных дел Украины другой земельный участок под строительство жилого дома для сотрудников внешнеполитического ведомства вместо участка на Пейзажной аллее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ заявил накануне в эфире телеканалу "Интер".

"Я думаю, что нам нужно с Константином Ивановичем (ГРИЩЕНКО – УНИАН) сесть за стол переговоров, и мы готовы предложить не менее интересные для министерства земельные участки, на которых можно было бы построить такой объект. Я думаю, что это был бы нормальный цивилизованный подход", - сказал А.ПОПОВ.

В то же время, по его словам, строительство этого дома еще не началось. "Но, насколько я знаю, было законно, официально получено разрешение на работы, связанные с проектированием такого дома. По моему мнению, такие конфликтные ситуации должны разрешаться цивилизовано", - добавил он.

Первый заместитель председателя КГГА также считает, что решение о строительстве объектов должно приниматься на основании экспертных выводов, но с учетом мнения киевлян. "Мы обязаны считаться с мнением киевлян и обязательно должно быть приоритетным их желание иметь такой объект или не иметь. Другой вопрос – это мнение специалистов. У нас есть архитектурно-строительный совет, который после кадровых изменений работает очень эффективно. Там люди патриотически настроены в отношении столицы. Они очень ценят свой профессионализм и будущее Киева", - отметил А.ПОПОВ.

Справка УНИАН. В начале сентября этого года интернет-портал гражданской инициативы "Сохраним старый Киев" сообщил, что новое руководство МИД возобновило судебное разбирательство по застройке Пейзажной аллеи.

Защитники аллеи напомнили, что после многолетнего общественного сопротивления и решения Верховного Суда строительство дома для МИД на этой аллее было запрещено. На территории, где было запланировано строительство, активисты открыли уникальный детский сквер.

8 октября ВР поддержала и направила Президенту Украины депутатский запрос о недопущении уничтожения сквера на углу Десятинного переулка и Пейзажной аллеи в Шевченковском районе города Киева. За такой запрос проголосовали 269 народных депутатов Украины.