В Одессе силовики захватили кабинет мэра

В 11.30 произошёл силовой захват кабинета Одесского городского головы.

Сначала это пытались сделать сотрудники милиции, потом сотрудники СБУ, сообщает "Взгляд из Одессы".

Однако в 11-30 туда все же ворвались сотрудники милиции. Они применили физическую силу в отношении пресс секретаря Эдуарда Гурвица Елены Лебеденко, сообщает издание.

Её грубо отбросили от дверей кабинета мэра, отмечает издание.

За сотрудниками милиции, на которых одеты бронежилеты, в кабинет мэра вошли представители средств массовой информации.

О том, что милиция пыталась захватить кабинет сообщили в администрацию президента.

Президент Фонда свободных журналистов имени Вячеслава Чорновила Дмитро Понамарчук назвал эти действия приходом хунты.

"В Одессе мы видим все признаки прихода к власти самой настоящей хунты. Хунта, - это когда власть берут силовики. Сегодня мы стали свидетелями того, как хунта захватила здание мэрии Одессы", - сказал он.

По словам Понамарчука, "кабинет мэра Эдуарда Гурвица захватили обменным путём, применив силу к сотрудницам приёмной и пресс секретарю мэра. Операцией захвата руководил полковник Тасмасис. Более того, они не пускают в кабинет сотрудниц приёмной". На вопросы журналистов силовики не отвечают.

В то же время другое одесское издание Реопртер сообщает, что правоохранители проникли в кабинет, чтобы проверить его с металлоискателем.

Сотрудники органов внутренних дел проверили Большой зал Одесского горсовета и направились в кабинет городского головы. Однако около 11:40 правоохранители все же зашли в кабинет мэра.

Начальник отдела общественной безопасности одесского горУВД Сергей Тымусяк сообщил, что данные действия были приняты в целях безопасности и никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили.

Украинская правда