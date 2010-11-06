В ГУАМ обсудили вопросы защиты информации

В Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ при участии американских экспертов обсудили вопросы защиты информации.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, накануне в Киеве под председательством грузинской стороны состоялась встреча экспертов рабочей группы по вопросам защиты информации. В мероприятии также приняли участие представители Международной программы повышения квалификации для органов криминального расследования Департамента юстиции США в Украине.

Участники встречи подвели итоги выполнения проекта рамочной программы ГУАМ-США по модернизации национальных информационно-аналитических центров и рассмотрели вопросы выполнением мероприятий в связи с их оснащением средствами криптографической защиты информации.

Эксперты заслушали отчет о проведенной в 2010 году работе и согласовали предложения организационно-практических мероприятий деятельности на 2011 год.

Очередную такую встречу планируется провести в первом квартале 2011 года, сообщили в Секретариате ГУАМ.