Аваков вычислил легитимность Кернеса - «ровно 0,63%»

Кандидат в мэры Харькова от "Батькивщины" Арсен АВАКОВ считает, что без пересчета голосов на выборах городского председателя Харькова не будет соблюдена вся чистота полномочий нового руководителя города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил накануне во время программы "Шустер Live".

По словам А.АВАКОВА, некоторые факты относительно фальсификации говорят сами за себя. "Когда в день голосования в Харьковской психбольнице количество пациентов в два раза увеличилось и там представитель от власти победил с преимуществом в 3 раза, то здесь решение суда не нужно. Нужно просто понять", - сказал А.АВАКОВ. Вторым примером, сказал он, является признание по 600 бюллетеней недействительными в двух районах Харькова, где победил именно представитель оппозиции. "Если господин КЕРНЕС хочет быть легитимным городским председателем, а хочет, это видно, то почему бы не согласиться и все спорные вопросы не просчитать", - сказал А.АВАКОВ.

Он отметил, что именно после этого Г.КЕРНЕС мог бы сказать, что он выиграл, хотя и с небольшим преимуществом. "А сейчас этого сказать нельзя", - считает он. А.АВАКОВ заверил, что "Батькивщина" будет защищать голоса жителей Харькова, и в случае необходимости обжалует в Европейском суде.

"Если не будет соблюдена процедура, не будут рассмотрены все жалобы, не будут перечислены все участки, где обнаружили разорванными мешки с бюллетенями, то легитимность этого мэра будет ровно 0,63%", - сказал А.АВАКОВ. При этом он отметил, что "это не результат Харькова, а результат того, как считали голоса".

Как сообщал УНИАН, по результатам подсчета 100% протоколов Харьковская городская избирательная комиссия сообщила, что мэром Харькова стал кандидат от Партии регионов Геннадий КЕРНЕС, за которого проголосовало 130 тыс. 352 избирателей. Кандидат от оппозиционной партии ВО «Батькивщина» Арсен АВАКОВ набрал 127 тыс. 608 голосов. На третьем месте - кандидат от Компартии Украины Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, у которой - 79 тыс. 639 голосов. Всего в голосовании приняли участие 444 тыс. 282 человек. 11 тыс. 67 бюллетеней признаны недействительными.